ندوة في جنيف تفضح الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن

جنيف (الاتحاد، وكالات)

نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، أمس، على هامش أعمال الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ندوة خاصة عن وضع حقوق الإنسان في اليمن. واستعرض عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يوسف أبو راس في الندوة، حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال أبو راس «وثق تحالف رصد 628 حالة قتل، بينهم 124 طفلاً و50 امرأة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري 2018»، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية الانقلابية احتلت المرتبة الأولى في الانتهاكات.

وأشار الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان باسم الحاج، إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تصدرت ممارسة عقوبة الإعدام، وتعمل على قمع كل من يعارضها، مطالباً بمناهضة عقوبة الإعدام ومواجهة العصابة الانقلابية لوقف ممارستها لعملية القتل بكافة أشكاله.

وقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، شرحاً تفصلياً عن وضع الصحفيين والناشطين، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي مارست كافة أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين، موضحاً أن هناك 13 صحفياً ما زالوا في سجون الميليشيا، حيث مورست كافة أنواع التعذيب عليهم ومنهم من تعرض للموت والشلل النصفي والكلي.

كما تم عرض فيلم وثائقي من إنتاج التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بعنوان «اليمن حقول الموت»، والذي يحكي قصة زراعة الألغام في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي، وأيضاً عن قصص ومقابلات مع الضحايا ومعرض صور.

من جانب آخر، استعرض المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها اليمن.

وقال البذيجي في كلمته التي ألقاها أمس، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن «الأوضاع الاقتصادية في اليمن تشهد وضعاً إنسانياً كارثياً تفاقم بصورة غير معهودة وتسيدت المجاعة على المشهد العام، الأمر الذي يتطلب دعماً حقيقياً وجاداً من الأسرة الدولية لمساعدة اليمن على مسارين، مسار الدعم الإغاثي وإزالة معوقات وصول المساعدات الإنسانية، ودعم سياسي حقيقي لنزع فتيل استمرار الحرب والعنف المسلح التي تشنها الميليشيا الحوثية الانقلابية»، وأكد أن 17 مليون يمني يحتاجون للمساعدة الإنسانية العاجلة.