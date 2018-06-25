الحوثيون يجندون الموظفين في البيضاء

عدن (الاتحاد)

أطلقت ميلشيات الحوثي الانقلابية حملة لتجنيد الموظفين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد في ظل التقدم المستمر لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي.

وكشفت وثيقة لمحافظ البيضاء المعين من قبل الميليشيات، يوجه فيها مدراء المكاتب الخدمية ومدراء المديريات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، بتجنيد الموظفين وإرسالهم إلى الجبهات القتالية في ظل التقدم والهزائم المتلاحقة التي يتكبدها الحوثيون في جبهات القتال بالبيضاء.

وقال مصدر محلي، إن عمليات الحشد التي تمارسها الميلشيات في صفوف الموظفين والمدنيين في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في البيضاء، تؤكد أن الحوثيين باتوا منهارين وفي حالة ضعف، مؤكداً أن الميليشيات تكثف عمليات التجنيد في صفوف أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في البيضاء، وتقدم لهم إغراءات مالية من أجل المشاركة في القتال. وأضاف أن ميليشيات الحوثي تعيش حالة من التخبط بعد انكماشها في جبهات عدة، واقتراب فقدانها للسيطرة على محافظة البيضاء والحديدة عقب اقتراب القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من مراكز المحافظتين.