الريال يعرض بنزيمة مقابل ليفا

ميونيخ (د ب أ)

كشفت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، استغل خروج بولندا من كأس العالم رسمياً وعرض خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة على نظيره بايرن ميونيخ الألماني مقابل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، حيث يرى مسؤولو النادي الإسباني، أنه يمكن الآن الحصول على موافقة اللاعب.

وكان مهاجم البايرن قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في الانضمام للريال، مما دفع الأخير إلى عرض كريم بنزيمة ومميزات أخرى على النادي البافاري لتسهيل خروج ليفا.

ولكن بطل الدوري الألماني «بوندسليجا» لم يبد في أي مرة اهتماماً بهذا الموضوع، كما أصر رئيسه أولى هونيس، مؤخراً على أن ليفاندوفيسكي سيلعب لمصلحة البايرن في الموسم المقبل، حتى لو تلقى النادي عروضاً مغرية.

وأعلن هداف البوندسليجا في أواخر مايو الماضي، من خلال وكيل أعماله، عن رغبته في الرحيل فوراً عن البايرن، رغم أن تعاقده يمتد حتى 2021.