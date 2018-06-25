الريال يعرض بنزيمة مقابل ليفا

ميونيخ (د ب أ)
كشفت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، استغل خروج بولندا من كأس العالم رسمياً وعرض خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة على نظيره بايرن ميونيخ الألماني مقابل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، حيث يرى مسؤولو النادي الإسباني، أنه يمكن الآن الحصول على موافقة اللاعب.
وكان مهاجم البايرن قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في الانضمام للريال، مما دفع الأخير إلى عرض كريم بنزيمة ومميزات أخرى على النادي البافاري لتسهيل خروج ليفا.
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وأعلن هداف البوندسليجا في أواخر مايو الماضي، من خلال وكيل أعماله، عن رغبته في الرحيل فوراً عن البايرن، رغم أن تعاقده يمتد حتى 2021.