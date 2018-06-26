حارس العائلة المونديالية!

سوتشي (د ب أ)
اعترف حارس المنتخب الأسترالي، ماثيو ريان، أنه تحمل تكلفة سفر 27 فرداً من عائلته إلى روسيا لمؤازرته في بطولة كأس العالم.
وقال ريان في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش مباراة أستراليا أمام بيرو، في ختام منافسات المجموعة الثالثة: «دفعت كل شيء لأن مشاركة هذه التجربة معهم هي شيء سأظل أتذكره طوال حياتي».
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وتابع قائلاً: هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها أقارب لي بخلاف والدتي وشقيقتي لرؤيتي ألعب.
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وتحتاج أستراليا إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، وأن تفوز فرنسا على الدنمارك من أجل أن تمر لأول الأدوار الإقصائية للمونديال الحالي.
فيما تتطلع بيرو، التي خرجت من المنافسات مبكراً، إلى توديع المونديال بتحقيق انتصار لإسعاد أنصارها الذين زحفوا خلفها إلى روسيا لرؤيتها تشارك في المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاماً.