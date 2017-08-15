مواجهات بين القوات الهندية والصينية

سرينجار (أ ف ب)

وقعت مواجهات لفترة وجيزة بين القوات الهندية والصينية في منطقة متنازع عليها في الهيملايا في تصعيد للازمة المستمرة منذ أشهر بين جيشي القوتين النوويتين امس.

وقال مسؤول عسكري هندي إن الجنود الصينيين رشقوا حجارة على جنود هنود قرب بحيرة بانجونج، وهي مقصد سياحي معروف، في منطقة لاداخ الجبلية. وأضاف أن الجنود الصينيين حاولوا مرتين التوغل في الأراضي الهندية لكن تم صدهم. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر هويته «وقع حادث بسيط.

جرى رشق بالحجارة من الجانب الصيني لكن تمت السيطرة على الوضع بسرعة». وأضاف أن المواجهة الوجيزة انتهت بعد أن تراجع الجانبان الصيني والهندي كل إلى مواقعه.

وقالت شرطة ولاية جامو وكشمير بشمال الهند، حيث تقع بحيرة لاداخ، إن الاشتباكات عادية نوعا ما على طول «خط المراقبة»، حدود الأمر الواقع التي تقسم المنطقة بين الهند وباكستان.

وقال مصدر في شرطة سرينجار لوكالة فرانس برس «هذه الأمور تحدث كل صيف، لكن هذه (الحادثة الأخيرة) استمرت لفترة أطول بقليل وكانت أكثر خطورة، لكن دون استخدام أسلحة».