ميتروفيتش: سنرقص السامبا!

سفتلوجورسك (د ب أ)

بعد الجدل الذي أثارته مباراته أمام سويسرا، يرغب المنتخب الصربي في العودة مجدداً لصب تركيزه في مبارياته في بطولة كأس العالم، وتحقيق المفاجأة الأكبر بإقصاء المنتخب البرازيلي من المنافسات.

وقال مهاجم صربيا، الكسندر ميتروفيتش، قبل مواجهة بلاده البرازيل غداً: أي فريق يمكنه الفوز على الآخر، نحن الصرب، لا يوجد شيء مستحيل، أنا أثق أننا قادرون على إقصاء البرازيل، وأن نحتفل برقص السامبا.

وإذا ما حققت صربيا، التي تمتلك ثلاث نقاط، الفوز على البرازيل فإنها ستتأهل إلى دور الـ 16 وتطيح المنتخب اللاتيني خارج المونديال.

وتجمع البرازيل في جعبتها 4 نقاط، متساوية في هذا الصدد مع سويسرا، التي تلتقي مع كوستاريكا في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

وكان ميتروفيتس أكثر من أثار الجدل في مباراة صربيا أمام سويسرا، والتي انتهت بفوز الأخيرة 2 /‏‏ 1، بسبب ادعائه بأحقيته في ركلة جزاء لم تحتسب من قبل حكم اللقاء.

وقدم اتحاد صربيا لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، الذي قرر اتخاذ إجراءات ضد رئيس الاتحاد الصربي، سالفيسا كوكيزا، ومدرب الفريق ملادين كرستاجيتش، بسبب انتقاداتهم القوية لحكم المباراة، الألماني فليكس بريتش.

واستطرد ميتروفيتش قائلاً: علينا أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها أمام سويسرا، نحن معتادون سلك الطرق الوعرة.