البحرين: تاريخنا متسم بالتعايش والانسجام الديني

المنامة (وكالات)

ردت وزارة الخارجية البحرينية على انتقادات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، لها حول الحرية الدينية في المملكة، مؤكدة أن تصريحات تيلرسون «غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق للحقائق»، وشددت المنامة على أن تصريحات الوزير الأميركي «مبنية على أسس ومعلومات غير صحيحة.» وشددت الوزارة البحرينية على أن «تاريخ مملكة البحرين متسم بالتعايش والانسجام الديني، وأن جميع البحرينيين بمذاهبهم المختلفة ومنهم أبناء الطائفة الشيعية قد خدموا وما زالوا يخدمون بلادهم كوزراء ونواب وقضاة وصحفيين وأكاديميين ودبلوماسيين وضباط في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وتجار وطلاب وغيرهم، ويقدمون المصلحة الوطنية على أي أمور أخرى».

وأوضحت الوزارة أنه «لا يتم اعتقال أو حبس فرد سواء مواطن أو غيره، إلا بعد التحقق من الاشتباه في أنشطة إجرامية، وفقاً لقوانين مملكة البحرين بصرف النظر عن عرق أو طائفة أو جنسية أو جنس»، مؤكدة أن حكومة البحرين «تقدم كافة الخدمات الاجتماعية وفرص العمل للجميع دون أي تمييز».

وأعربت الوزارة البحرينية في بيانها عن أملها بأن تقوم وزارة الخارجية الأميركية بـ»التواصل المباشر والرسمي حيال هذه المواضيع، وأن يتم تقصي الحقائق بدقة، وأن تقوم بتحليل الوقائع بطريقة متقدمة قبل أن يتم التصريح، أو التعليق بما يتعلق بحكومة مملكة البحرين ومجتمعها».