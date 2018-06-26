إينوي يشعر بالإحباط رغم التألق أمام السنغال

سمارا (رويترز)

يشعر تاكاشي إينوي لاعب وسط اليابان بالإحباط، بعد التعادل 2-2 مع السنغال رغم أنه قدم عرضاً رائعاً، وسجل هدفاً، وساهم في هدف آخر في لقاء أمس الأول.

وكان إينوي، الذي انتقل إلى ريال بيتيس مطلع يونيو الجاري من أبرز لاعبي اليابان في كأس العالم وشكل خطورة كبيرة خلال مباراة المجموعة الثامنة.

وسجل إينوي هدف التعادل الأول بتسديدة متقنة من داخل المنطقة، وصنع الهدف الثاني لزميله البديل كيسوكي هوندا قبل 12 دقيقة من النهاية، كما سدد كرة ارتدت من العارضة.

ورغم العرض القوي أكد إينوي شعوره بالإحباط بسبب الإخفاق في الخروج بالفوز، ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن إينوي قوله: «هذه المباراة كان يمكن الفوز بها، وأعتقد أننا كنا سنخرج بنتيجة مختلفة لو سجلت هدفاً ثانياً». وألقى إينوي، الذي سجل هدفين في بطولة ودية أمام باراجواي قبل كأس العالم، باللوم على نفسه في الهدف الثاني للسنغال، وقال: «هدف المنافس الثاني جاء بسبب خطأ في الرقابة، يجب أن أتحلى بتركيز أكبر». وسيختتم منتخب اليابان، الذي حصد أربع نقاط من أول جولتين، مشواره في المجموعة أمام بولندا يوم بعد غدٍ، وسيضمن التأهل لدور الستة عشر لو خرج بالانتصار.