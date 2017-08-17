تعزيزات إضافية لتلعفر والجيش يقتل «واليها» الجديد

بغداد (الاتحاد، وكالات)

دفع الجيش العراقي بعشرات الآليات المدرعة والوحدات القتالية إلى تلعفر غرب الموصل، أمس استعدادا لبدء معركة تحرير المدينة من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما أكد قائد القوات البرية الفريق الركن رياض&rlm‭ ‬جلال ‬توفيق، أن‭ ‬معركة «‬قادمون ‬يا ‬تلعفر» ‬تم ‬الإعداد‭ ‬والتهيؤ ‬لها بكافة الوسائل، مشيراً إلى خطط معدة لاستئصال ما تبقى من «الدواعش» ‬من ‬الأراضي ‬العراقية. من جهة أخرى، كشف مصدر أمني مقتل ما يسمى «والي قضاء تلعفر الجديد» المدعو بو ‬فاطمة‭ ‬سعدون العفري،&rlm‭ ‬ومدير ‬شرطة التنظيم الإرهابي المدعو زاهد ‬عراف ‬خضر، مع ‬6 ‬آخرين ‬خلال محاولتهم ال‬تسلل لاستهداف القطعات العسكرية ‬المتمركزة ‬على ‬مشارف القضاء بانتظار أوامر بتحديد «ساعة الصفر» لبدء الاقتحام البري للمدينة. في حين أعدم التنظيم الإرهابي 20 عنصراً من صفوفه، إثر محاولتهم الفرار من داخل قضاء تلعفر في وقت متأخر الليلة قبل الماضية.

بالتوازي، قتل القيادي «الداعشي» المكنى «أبي حارث العراقي» والذي يعرف أيضاً بـ«أمير العرائس» كونه كان المسؤول عن أكبر مواقع احتجاز الفتيات «السبايا» وإهدائهن لقادة التنظيم الإرهابي، بضربة شنتها مقاتلات حربية استهدفت مركبته مع أحد مرافقيه، في قرية البو جمعة قرب حوض مطيبيجة شرق صلاح الدين.

ومع تصاعد وتيرة الاستعدادات لمعركة تلعفر، أفادت مصادر استخبارية عراقية بنزوح أكثر من 2000 عائلة من أهالي قضاء المدينة خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث تم نقلهم إلى مخيم حمام العليل جنوبي الموصل حيث يخضعون للتدقيق الأمني. من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أن 7 جنود عراقيين قتلوا أمس وأصيب 6 آخرون، لدى تسلل 5 انتحاريين إلى مقر أمني للشرطة قرب مدينة بيجي، حيث يتحصن تنظيم «داعش في مناطق جبلية قريبة بمحافظة صلاح الدين. وأعلن محمد الأسدي، العقيد بالجيش العراقي، أن أحد المهاجمين فجر سترته الناسفة عند المدخل، فيما اشتبك الأربعة الآخرون مع الحرس لنحو 3 ساعات، مبيناً أن أفراد الجيش والشرطة تمكنوا من قتل المهاجمين الأربعة الآخرين.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، أمس مقتل عنصر «داعشي» إثر اعتداء شنه على نقطة أمنية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل. وقال معن في بيان مقتضب إن عناصر مديرية شرطة النصر بمحافظة نينوى قتلوا أحد عناصر العصابات «الداعشية» الإجرامية يحمل مسدساً ورمانات يدوية عدد اثنين، بعد مهاجمته إحدى النقاط الشرطية بمنطقة سوق النبي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل المحررة. كما أفاد ضابط كردي، بدحر هجوم آخر من 3 محاور شنه التنظيم الإرهابي على خنادق البيشمركة قرب قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، وذلك بعد معركة استمرت قرابة الساعتين منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء. وأفاد مصدر أمني آخر أن الهجوم أسفر عن مصرع 3 من قوات البيشمركة، وإصابة 11 آخرين، مقابل مقتل 10 إرهابيين. كما اشتبكت البيشمركة مع خلية إرهابية في محيط قرية الإصلاح ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة كبرى مدن ديالى، دون ورود أنباء عن حصيلة المعركة.