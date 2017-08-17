تفاؤل عراقي واسع بدور إماراتي يعيد بغداد لمحيطها العربي

سرمد الطويل (بغداد)
عكست زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإمارات، وقبلها المملكة العربية السعودية، مدى الرغبة العارمة للجمهور العراقي لإعادة بلادهم إلى الحاضنة العربية، واستعادتها لدورها التاريخي في المنطقة، مؤشرة أيضاً إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه&rlm الإمارات في احتواء الأزمات العربية ومن بينها العراقية، إضافة إلى رغبة رجل الدين الشاب تعزيز حضوره السياسي وفك عزلة العراق التي امتدت لسنوات. ورغم تقاطعات المشهد السياسي العراقي، فإن غالبية من استطلعت آراءهم «الاتحاد» كانوا مرحبين بهذه الزيارة لجهة مطالبهم بإعادة العراق إلى حاضنته العربية، آملين أن يكرر المسؤولون العراقيون مثل هذه الزيارات، مقابل زيارات من جانب الأشقاء العرب، بما يغلق الطريق أمام أي أطماع من خارج حدود الوطن العربي، وبحسب مدير مكتب الصدر إبراهيم جابري، فإن زيارة الصدر للإمارات ستأتي بنتائج كبيرة بالنسبة للعراق حيث تم الاتفاق على محاربة الإرهاب والحفاظ على هيبة الإسلام.
ورأى المحلل السياسي ماهر عبد جودة أن زيارتي الصدر للإمارات والسعودية، مطلب جماهيري خصوصاً في وسط وجنوب العراق، الذي يتوق سكانه للانفتاح على الخليج العربي، مؤكداً لـ«الاتحاد» أن التواصل العربي&rlm والإقليمي من ضرورات هذه المرحلة الحرجة لقطع الطريق أمام أي فكر متطرف قد يجر العراق إلى مالا تحمد عقباه. وقال جودة إن تأثير الزيارة للإمارات على الشارع العراقي، كان كبيراً جداً ومنح الجمهور العراقي شعوراً بالأمل في المستقبل لأن انفتاح العرب على العراق وانفتاح العراق على العرب، سيؤتي ثماره الطيبة على الشعب خصوصاً في الوسط والجنوب.
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من جهة أخرى، أكد عقيل محمد من أهالي مدينة الصدر ببغداد، الذي يعتبر نفسه من أتباع الصدر وشارك في كل التظاهرات التي دعا إليها الزعيم الديني الشاب، قائلاً «قائدنا لا يخطو خطوة إلا في صالح العراقيين، وعند تلبيته لدعوتي الإمارات والسعودية، كان يدرك تماماً أن عزلة العراق عن محيطه العربي، جلبت إليه الويلات وأوقعته بظلمة الإرهاب من باب واسع»، مؤكداً أن «كل أطياف الشعب العراقي تطالب بما فعله الصدر بالذهاب إلى إخوتنا ليدعمونا في محنتنا ويخلصونا من الإرهاب ومن يدعمه». كما رأى أحد المقربين من «حزب الدعوة» ومن «ائتلاف دولة القانون»، أن الزيارة «جاءت في وقت حرج جداً كون إيران تحاول بسط سيطرتها على كل مفاصل الحياة في العراق، وتتدخل في قراره الوطني»، في وقت تحاول القوى الوطنية في «التحالف الوطني» وائتلاف «القوى الوطنية» وضع حد نهائي لهذا التدخل الإيراني، مشيراً إلى تشبث البعض الآخر بالدور الإيراني لأنه أحد أهم أسباب بقائهم في السلطة.
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