«سامارا» توزع المياه بالمجان بسبب الحر

سامارا (د ب أ)

قررت السلطات المحلية بمدينة سامارا الروسية توزيع عبوات المياه مجاناً على المشجعين الحاضرين للمباراة بين المنتخبين الروسي والأوروجوياني التي أقيمت، أمس، على ملعب «كوسموس أرينا» في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى،

ويأتي القرار في ظل التوقعات بوصول درجات الحرارة في المدينة إلى 35 درجة مئوية.

ونصحت السلطات المشجعين في مدينة سامارا الواقعة بوسط روسيا، بتناول المياه بكميات كبيرة حتى في حالة عدم الشعور بالعطش الشديد.

وكانت سلطات الطوارئ المحلية قد أعلنت، أمس الأول، أن المنطقة تشهد موجة حارة، وحذرت المواطنين من قضاء أوقات طويلة تحت أشعة الشمس، كما نصحتهم «بتجنب الجهد البدني الزائد، بما في ذلك الرياضات المجهدة».