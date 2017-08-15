نيويورك (رويترز)

أكدت دراسة جديدة أن استنشاق الهواء الملوث يرفع هرمونات التوتر، وهو ما قد يساعد في تفسير سبب ارتباط التعرض للتلوث فترات طويلة بالإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكري وقصر العمر.

وركز الدكتور هايدونج كان من جامعة فودان في شنغهاي في الصين وزملاؤه على الآثار الصحية للجسيمات الدقيقة، التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، المنبعثة من مصادر صناعية، والتي يمكن استنشاقها فتستقر في الرئة.

وفي حين أن مستويات الجسيمات الدقيقة تراجع في أميركا الشمالية في السنوات الأخيرة فإنها تتزايد في أنحاء العالم.

وقال الدكتور كان لخدمة «رويترز هيلث» من خلال البريد الإلكتروني: «هذا البحث يضيف دليلاً جديداً على أن التعرض للجسيمات الدقيقة يمكن أن يؤثر على أجسامنا، وهو ما قد يؤدي (بعد فترة) إلى زيادة المخاطر المحيطة بالقلب والأوعية الدموية».

وأضاف: «ربما تشير نتائجنا إلى أن الجسيمات الدقيقة يمكن أن تؤثر على جسم الإنسان بطرق أكثر مما ندركه حالياً. لهذا تزداد أهمية معرفة الناس بضرورة الحد من التعرض للجسيمات الدقيقة».

ونشرت الدراسة الجديدة في دورية (سركيوليشن)، وشملت طلبة يتمتعون بالصحة في مدينة شنغهاي التي تعتبر مستويات التلوث فيها متوسطة بالمقارنة مع مدن صينية أخرى حسبما ذكر كان.