«دبي للسلع» يتعاون مع «إنتيرنز ميدل إيست»

دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية شراكة مع إنتيرنز ميدل إيست، أكبر موقع إلكتروني للوظائف عبر التدريب الداخلي للطلبة والخريجين في دولة الإمارات. وستساعد إنتيرنز ميدل إيست على إيجاد تواصل بين الشركات الأعضاء في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، التي يبلغ عددها 13,700 شركة، والخريجين الإماراتيين والوافدين المؤهلين تأهيلاً عالياً الذين يتطلعون لبدء حياتهم المهنية في المنطقة. ويشكل هذا التعاون علامة بارزة أخرى لالتزام مركز دبي للسلع المتعددة ببناء مجتمع قوي في منطقته الحرة وخارجها لتوفير مستقبل مستدام للتجارة للجيل القادم من رواد وقادة الأعمال في دبي. ويتوفر برنامج التدريب الداخلي لدى مركز دبي للسلع المتعددة لجميع الشركات الأعضاء في المنطقة الحرة في 3 حزم مصممة بشكل مناسب وبأسعار معقولة تتراوح بين الأساسية إلى المحترفة (pro+)، بما يلبي احتياجات التوظيف لدى تلك الشركات، وستساعد هذه الخدمة الجديدة ذات القيمة المضافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف المتدربين للمشاريع القصيرة الأجل من خلال برامج دفع شهرية مرنة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت كريستا فوكس، المديرة التنفيذية للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «نحن في مركز دبي للسلع المتعددة متحمسون لتوفير البنية التحتية والمنتجات والخدمات التي تحتاج شركاتنا الأعضاء إلى التفوق فيها. هذا التعاون مع إنترنز ميدل إيست مثير للاهتمام لأنه يربط المواهب الشابة مع الشركات الناجحة بطريقة فعالة، ونحن نتطلع إلى استقبال الجيل القادم من قادة ورواد الأعمال في منطقتنا الحرة».