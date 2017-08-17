الشراكات والاستثمار في التقنية والكوادر دفعت «مصدر» إلى الريادة عالمياً

الاتحاد (خاص)

أكد بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، أن الشركة رسخت لنفسها على مدى عقدٍ من الزمن مكانةً متقدمةً ضمن اللاعبين الرئيسين في قطاع الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وانطلاقاً من سعيها الدائم للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة على نطاق واسع، حرصت الشركة على بناء علاقات شراكة قوية مع أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع بهدف المساهمة في تطوير مشاريع مبتكرة ومجدية اقتصادياً. وقال لـ «الاتحاد» على هامش استكمال تركيب التوربين الخامس لمشروع «هايويند سكوتلاند»،

أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم:«أن مشاركة«مصدر» في هذا المشروع تؤكد مسيرة الابتكار التي تنتهجها الشركة منذ تأسيسها بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز وتطبيق استراتيجية الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات».

وأشار اللمكي إلى أن هذا التعاون مع شريكنا «ستات أويل» يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتمكين الكوادر المحلية من الاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة مما يعود بالفائدة على تنمية هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات، موضحاً أن «مصدر» حرصت في معظم مشاريعها الدولية على إيفاد موظفيها الشباب للمشاركة في مختلف عمليات تطوير تلك المشاريع واكتساب المعرفة اللازمة التي تؤهلهم لريادة هذا القطاع في المستقبل.

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