«مصدر»: توربين الرياح الأخير يستقر في محطة «هايويند سكوتلاند»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل أمس، توربين الرياح الخامس والأخير الخاص بمحطة «هايويند سكوتلاند» العائمة لطاقة الرياح البحرية إلى وجهته النهائية في بوكان ديب على بعد 25 كم شرقي بيترهد في اسكتلندا. ويعد هذا المشروع المشترك بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«ستات أويل» الأول من نوعه في العالم يعمل على نطاق تجاري، حسب بيان أمس.

وتم تجميع أجزاء ووحدات التوربينات الخمسة بنجاح خارج منطقة ستورد في النرويج خلال هذا الصيف. وأبحرت التوربينات عبر المياه الإسكتلندية، واستغرقت رحلة نقل كل توربين من التوربينات الخمسة قرابة 4 أيام عبر بحر الشمال. وعند وصولها، بدأت على الفور إجراءات التثبيت لكل منها، في عملية تستغرق بين يومين و ثلاثة أيام للتوربين الواحد. ومن المقرر الانتهاء من تركيب جميع التوربينات خلال الأسابيع المقبلة.

وتقدر تكلفة مشروع «هايويند سكوتلاند» الذي تم الكشف عنه أواخر العام 2015 بقيمة 210 ملايين جنيه إسترليني، وهو عبارة عن شراكة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«ستات أويل»، شركة الطاقة الدولية الرائدة في النرويج. وكانت «مصدر» قد أعلنت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي عن استحواذها على حصة تبلغ 25% في المشروع الذي ستكون شركة «ستات أويل» المشغل الرئيسي له بحصة تبلغ 75%.

وقال بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»: «تعد محطة هايويند سكوتلاند أول محطة عائمة تستخدم توربينات الرياح لتوليد الكهرباء على نطاق تجاري في العالم. ويدل هذا المشروع على الإمكانيات الهائلة لتوفير طاقة الرياح البحرية في المياه التي يصل عمقها إلى كيلومتر واحد، ويجسد أيضاً المرحلة التالية من مراحل تطور صناعة توليد طاقة الرياح البحرية».

وأضاف: «تفخر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بكونها من رواد الطاقة المتجددة على مستوى العالم. ومن خلال هذه الشراكة المهمة مع شركة «ستات أويلى، فإننا نستفيد مما اكتسبناه من معارف واسعة وخبرات عميقة في هذه الصناعة من خلال مشاريعنا، ونستعد معاً لتعزيز جهود اعتماد هذه التقنية المبتكرة في المواقع المناسبة عبر أسواقنا الرئيسة».

وتصل القدرة الإنتاجية لمحطة «هايويند سكوتلاند» إلى 30 ميجاواط من الطاقة وتمتد المحطة على مساحة 4 كيلومترات مربعة في منطقة بحر الشمال التي يبلغ فيها متوسط سرعة الرياح نحو 10 أمتار في الثانية. وستقوم المحطة بتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتلبية احتياجات حوالي 22 ألف منزل في المملكة المتحدة فور بدء تشغيلها في وقت لاحق هذا العام.

وتعد «هايويند سكوتلاند» الشراكة الثانية في مجال طاقة الرياح البحرية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»وشركة«ستات أويل»بعد مشروع محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية في شرق أنجليا. ومن شأن محطات دادجون وهايويند سكوتلاند ومصفوفة لندن التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 630 ميجاواط، وهي حالياً أكبر محطة رياح بحرية مُشغّلة في العالم، أن ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لـ«مصدر» في المملكة المتحدة إلى أكثر من ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة.

وقد استثمرت «مصدر» في مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.5 مليار دولار.