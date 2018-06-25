وزيرة الثقافة الأردنية تكرم المسرحي الإماراتي «أحمد بورحيمة»

الشارقة (الاتحاد)

كرمت وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور، مساء أمس الأول، بالمركز الثقافي الملكي في عمان، الكاتب المسرحي الإماراتي أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بمناسبة اختياره «الشخصية العربية المكرمة» في الدورة الحادية عشرة لمهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي، الذي تقيمه فرقة طقوس المسرحية بمشاركة محلية وعربية، وذلك في حضور أمين عام وزارة الثقافة الكاتب هزاع البراري ورئيس المهرجان المخرج فراس الريموني.

وجاء حفل افتتاح المهرجان، الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، مشتملاً على فقرات شعرية وفنية لفرقة «المهابيش»، عكست ثراء التراث الأردني الذي يهدف المهرجان إلى إبرازه، كما تم خلال الحفل تكريم الكاتب المسرحي الأردني الدكتور محمد عطيات، بوصفه «شخصية المهرجان المحلية المكرمة».

وشهد الجمهور مادة فيلمية حول التجربة الإبداعية للكاتب أحمد بو رحيمة قدم من خلالها إفادة حول منظوره للفن المسرحي بوصفه وسيلة لنشر وتعزيز القيم الجمالية والتربوية الرشيدة. كما استعرض الفيلم بعض المحطات المسرحية للشخصية المكرمة، الذي أسهم في إثراء مكتبة المسرح بالعديد من النصوص، مثل «كانوا هنا»، و«دهن عود»، و«آه قلبي»، وسواها، وذلك بعد مشاركته في العديد من العروض كممثل وإداري.

وقال فراس الريموني مدير المهرجان إنهم يكرمون بورحيمة «تقديراً لمساره الإبداعي الثري، كممثل وكاتب، وأيضاً لكفاءته وفعاليته الخلاقة كمدير لمجموعة من التظاهرات والمهرجانات المسرحية التي تعتبر حلقة وصل حقيقية لفناني المسرح العربي في الشارقة»، وأضاف الريموني «إدارة مهرجان عشيات طقوس المسرحية بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في المملكة الأردنية، تعتز وتفخر بشخصية مسرحية في قامة أحمد بورحيمة».