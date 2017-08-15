جافزا تستقطب 267 شركة جديدة في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

استقطبت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، 267 شركة جديدة من 48 دولة حول العالم خلال النصف الأول بنسبة نمو 6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى أن هذا الإنجاز، يؤكد مكانة جافزا المرموقة كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة وإحدى محركات النمو الاقتصادي في دبي والإمارات.

وأكد ابن سليم أن شركات الشرق الأوسط شكلت نسبة 59% من الشركات الجديدة التي انضمت إلى جافزا خلال النصف الأول، تليها الشركات من آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20%، والشركات الأوروبية 13%، في حين بلغت الشركات القادمة من أميركا الشمالية وأفريقيا 4% لكل منهما. وأضاف ابن سليم «يعود نجاح جافزا في استقطاب كبريات الشركات العالمية إلى كفاءة خدماتها وسهولة إجراءتها وحرصها المستمر على اعتبار العملاء واحتياجاتهم أولوية من خلال تقديم خدمات بمواصفات عالمية تفوق توقعاتهم، فضلاً عن قوتها اللوجستية الفريدة المتمثلة في موقعها الفريد بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي». وأشار إلى أن التكامل بين ميناء جبل علي والمنطقة الحرة يشكل نموذجاً ناجحاً أثبت جدواه وانعكس على المساهمة بأكثر من 21% في الناتج المحلي لإمارة دبي، ما دعا موانئ دبي العالمية إلى تطبيق هذا النموذج الناجح في العديد من الموانئ والمناطق الحرة التي تديرها موانئ دبي العالمية حول العالم.

وكشف رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن جافزا استطاعت تأجير أكثر من 340 ألف متر مربع من مختلف المرافق والمنشآت المناسبة لمختلف القطاعات والصناعات، وجاءت قطع الأراضي في المقدمة بـ 318 ألف متر مربع، والمستودعات 11500 ألف متر مربع، وأكثر من ألفي متر مربع من المساحات المكتبية و3700 ألف متر مربع في صالات العرض.

وتتميز المنطقة الحرة لجبل علي بتنوع القطاعات والشركات التي تحتضنها.