ألبير قصيري.. ذكرى الغياب العاشرة

إيهاب الملاح (القاهرة)

على مدار يومين كاملين (أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء)، يحتفي المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة بالذكرى العاشرة لرحيل الكاتب الفرنسي، مصري الأصل ألبير قصيري (1913- 2008)، والذي أنتج على مدار عمره عدداً من الأعمال التي احتلت مكانها فيما يعرف بالأدب العربي الفرانكفوني، أو الأدب العربي الناطق بالفرنسية؛ وبرغم أن «قصيري» عاش معظم حياته في شوارع باريس وأزقتها، فإنه لم ينس أبداً أصوله المصرية، وتركت سنوات النشأة الأولى في مصر آثارها الغائرة على نفسه وروحه.

ويعد قصيري في رأي عدد من النقاد «من أهم الروائيين المصريين الذين ظهروا في القرن العشرين»، وهو ينتقي شخصيات هامشية استثنائية، ويحوّل أصحابها ببراعة إلى فلاسفة يتأملون كل شيء، وكأنهم يعيدون تعريف المسلّمات من جديد، وكأنهم يراقبون مأساة لا تخصهم وحدهم، ثم يمزج قصيري ببراعة بين السخرية والشقاء الإنساني، كوميديا سوداء فريدة تأخذ أبطاله إلى نظرة لامبالية تقترب أحياناً إلى العدمية.

وقد حازت أعماله شهرة كبيرة، وترجمت إلى أكثر من عشر لغات؛ منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والعربية، وإن كان هناك نقاد ومترجمون يرون أن ترجمته إلى العربية لم تكن بالمستوى المطلوب، وحتى قصيري نفسه قبل رحيله لم يكن راضياً عن مثل هذه الترجمات، خاصة روايته الشهيرة «شحاذون ونبلاء» التي ترجمها إلى العربية محمود قاسم، وبسبب ما أثير من لغط حول الترجمة، اضطر قاسم إلى الاعتراف بذلك في مقالة نشرت بجريدة «الحياة» بعنوان «هكذا ترجمته إلى العربية.. وأعتذر».

لكن هذا لم يكن حائلاً دون ترجمة بعض أعماله الأخرى إلى العربية عن طريق المركز القومي للترجمة، فصدرت عقب وفاته الترجمة العربية لروايته «ألوان العار» بتوقيع منار رشدي أنور، وهي رواية قصيرة تقع في 116 صفحة فقط من القطع الصغير.