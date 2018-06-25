بولت بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

دوندخت (الاتحاد)

توج الجواد لايتينج بولت لواتر لاند بطلاً لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم في مضمار دوندخت الهولندي العريق في ذا هاج امس الأول، ضمن المحطة الأوروبية الثانية والثالثة في نسخته الخامسة والعشرين، وتقام الكأس الغالية برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام زايد، ودعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربية الأصيلة وترسيخ مكانتها العريقة، وذلك تحت إشراف اللجنة المنظمة، برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

وجاء السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى «ليستد» للخيول من سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2150 متراً، بمجموع جوائز 30 ألف يورو، متطابقا للتوقعات والترشيحات التي تنبأت قبل انطلاقه بمواجهة مثيرة وقوية بين لايتينج بولت وعون منذ بداية السباق وخصوصاً في آخر 400 متر التي شهدت تقدم بولت ببراعة وسط مطاردة مميزة من عون لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلا أن خط النهاية حسم المواجهة لمصلحة بولت بفارق رقبة عن عون، بزمن 2:22:60 دقيقة، بإشراف المدربة الهولندية فان دين بوس كارين والفارس جيان بابتيست هاميل، وحل عون ثانياً فيما جاء جاماس ثالثاً.

وفي ختام السباق، توج سعيد علي النويس سفير الدولة في مملكة هولندا الفائزين في حضور عبدالعزيز عبدالله أبو حيمد سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة وعبدالوهاب بلوقي سفير مملكة المغرب الشقيقة وفيصل الرحماني وسعيد المهيري.

وهنأ فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالنجاحات الكبيرة التي سجلتها المحطة الهولندية، مبيناً أن الدعم السخي الذي يقدمه سموه نلمس ثماره في كل محطة من محطات الحدث الغالي الذي يقام بالتزامن مع عام زايد، الأمر الذي يمنحه قيمة وأهمية كبيرة.