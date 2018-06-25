هاليب تواصل تربعها على قمة التصنيف العالمي

برلين (د ب أ)

واصلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر أمس، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات مقارنة بالنسخة الصادرة قبل أسبوع.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى كما يلي: الرومانية سيمونا هاليب في المركز الأول برصيد 7970 نقطة، الدنماركية كارولين فوزنياكي ثانية برصيد 6745 نقطة، الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز الثالث بـ 6550 نقطة، الأميركية سلون ستيفنز رابعة برصيد 5463 نقطة، الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 5250 نقطة، الفرنسية كارولين جارسيا سادسة برصيد 4960 نقطة، التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السابع برصيد 4685 نقطة، التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 4610 نقاط، الأميركية فينوس وليامز في المركز التاسع برصيد 3971 نقطة، الأميركية ماديسون كيز في المركز العاشر برصيد 3536 نقطة.