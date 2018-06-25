شباب الأهلي يدرس نقل معسكره إلى إسبانيا

منير رحومه (دبي)

تدرس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي دبي نقل المعسكر الخارجي للفريق الأول من إيطاليا إلى إسبانيا، بعد التنسيق مع المدرب الجديد التشيلي سييرا، بخصوص برنامج التحضيرات للموسم الجديدي، ويتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسمياً عن توقيع العقد مع سييرا مدرب الاتحاد السعودي سابقاً، وذلك بعد أن تم تأجيل ذلك بطلب من المدرب لإنهاء بعض الالتزامات الخاصة. يذكر أن محمد أحمد حمدون، مسؤول الفريق الأول، سافر خلال الأيام الماضية إلى إيطاليا لتفقد المقر الذي كان مقترحاً للمعسكر الخارجي.

من جهة أخرى، تعكف شركة الكرة بالنادي على تحديد قائمة الفريق الأول للموسم المقبل، بدراسة العروض التي تلقتها من أندية محلية لضم عدد من اللاعبين، سواء على سبيل الإعارة، أو في شكل انتقال نهائي، واتخاذ القرار المناسب في شأنهم، خاصة بالنسبة للاعبي خط الوسط بتوافر عدد كبير من العناصر يلعبون في نفس المركز.

وبالنسبة للصفقات الجديدة، وبعد ضم أحمد خليل وعبدالله النقبي، فيتوقع أن يتم تعزيز خط الدفاع بلاعب جديد يملك مؤهلات جيدة لتدعيم الخط الخلفي بعد مغادرة محمد مرزوق إلى النصر. وفيما يتعلق بصفقات الأجانب، فاقتربت شركة الكرة من ضم لاعبين أجنبيين في خط الهجوم، وآخر في مركز صانع ألعاب.