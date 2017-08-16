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أمسية بيت الشعر في الشارقة

ثلاثاء للمنافي والسبايا والأوطان التي لم تعد أوطاناً
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تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017

الشارقة (الاتحاد)

أقام «منتدى الثلاثاء» في بيت الشعر في دائرة الثقافة في الشارقة، مساء أمس الأول، أمسية شعرية حضرها جمهور لافت، للشعراء: محمد العزام «الأردن»، محمد البياسي «سوريا»، و شيماء حسن «مصر»، وقدمها الشاعر محمد إدريس، بحضور الشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر والدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة السوري الأسبق، وجمهور لافت من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر.

قدم شعراء الأمسية مجموعة من النصوص التي تطرقت إلى مضامين متعددة، فناجت الأوطان وبكت على المنافي، ولامست المشاعر في تصويرها لما تشهده الأمة من حروب وأهوال. واستهلت القراءات الشاعرة شيماء حسن التي نوعت بين العمودي والتفعيلة، ومما قرأت «هبوط اضطراري» و«مفردات عارية» التي تميزت بجرأة الطرح عبر المفردات الشفافة التي لا تنزوي خلف ستار.

ثم قرأ الشاعر محمد العزام، الشاعر الذي لا يثق بالنهايات ولا يتوقف ماء قصيدته، فهو يمضي إلى قلق المعنى وطرقات الحنين وحيداً يرافقه الشعر:

ربما كَثُر الذين يشاهدون و ينصتون /&rlm وكنتُ وحدي بينهم /&rlm أهذي بشيءٍ ما عن الحب الجميل/&rlm و عن بلاد لم تعد وطناً.

وفي حضرة الذئب، استطاع العزام أن يصوّر في بلاغة لافتة ما تشهده حياتنا من مآسٍ يندى لها الجبين: ... المزيد
     
 

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