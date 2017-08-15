«عام زايد».. جلسة حوارية في الفجيرة

الفجيرة (وام)
نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية جلسة حوارية تحت عنوان «عام زايد» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك ضمن برنامجها الصيفي «قيظ في الفجيرة».
حضر الجلسة سعادة محمد راشد المرشدي عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة.
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وأضاف: جاء الإعلان عن عام زايد لإبراز دوره «طيب الله ثراه» في تأسيس وبناء ونهضة دولة الإمارات وتجسيد مكانته العالمية، وترسيخ قيمه ورؤيته الثاقبة وإرثه الغني بالأصالة العربية.
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واستعرض الدكتور مصطفى الهبرة تاريخ الراحل الكبير ودوره في ازدهار دولة الإمارات وإنشائها حضارة متكاملة، ما جعله الشخصية الأولى في القرن العشرين من خلال تحقيق العديد من الإنجازات على كل الصعد، مشيراً إلى قيم زايد التي رسخها من خلال السلم والعلم والبناء والتعاون، ثم قرأ قصيدة شعرية جسدت تلك المعاني.
من جانبه، اقترح الباحث السوداني الأمين سليمان محمد إنشاء «مركز زايد للفكر» بحيث يهدف إلى نشر القيم الفاضلة والوسطية والإيثار والاعتدال في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكداً أن من شأن إنشاء المركز تقديم خدمة جليلة للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعرب من خلال نشره فكر التسامح ومبادئ زايد القيمة التي أسهمت في بناء الدولة.
وفي ختام الجلسة، ألقى الشاعر أحمد الطوفان اليماحي قصيدة وطنية استعرض خلالها مناقب الشيخ زايد وعظمة إنجازاته.