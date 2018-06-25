مساهمو «بايونيرز» المصرية يوافقون على زيادة رأس المال

القاهرة (رويترز)

قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى كبريات شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، أمس الاثنين، إن مساهمي الشركة أقروا زيادة رأس المال 30 بالمئة بما يوازي 1.08 مليار جنيه (60.2 مليون دولار).

ويبلغ رأسمال «بايونيرز» القابضة 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم. وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن زيادة رأس المال ستكون لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية خمس جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها عشرة قروش للسهم.

وسيبلغ رأسمال «بايونيرز» بعد الزيادة المرتقبة نحو 4.682 مليار جنيه.

وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 8.31 جنيه بانخفاض 2.35 بالمئة.