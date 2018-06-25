«اقتصادية رأس الخيمة» تخفض تكاليف ممارسة الأعمال

رأس الخيمة (الاتحاد)

بدأت اقتصادية رأس الخيمة تطبيق جدول المخالفات الجديد للأنشطة الاقتصادية بالإمارة، الذي يقلص من تكاليف الأعمال مقارنة بالجدول السابق، حيث تضمنت التعديلات الجديدة على جدول المخالفات إلغاء 33 مخالفة كان معمولاً بها في الجدول السابق، نظراً لوقوع هذه المخالفات ضمن اختصاصات جهات حكومية محلية واتحادية أخرى.

وقالت الدائرة في بيان أمس، إن هذه الخطوة تعمل على تخفيف الأعباء الرقابية على الشركات، وضمان عدم الازدواجية والتداخل في الصلاحيات الرقابية بين هذه الجهات، ومن أبرز المخالفات التي تم حذفها من الجدول مخالفة ممارسة النشاط خارج المحل، وعدم الالتزام بالزي الموحد لتمييز العاملين في المقهى، وغيرها.

وقال د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، إن من أبرز التحسينات والتغييرات التي أجريت على جدول المخالفات هي تخفيض قيمة المخالفات بحديها الأدنى والأقصى للعديد من بنود جدول المخالفات، كما شهدت مخالفات عدم التجديد تخفيضاً بنسبة 60% من القيم السابقة، فضلاً عن تقليص عدد الإجراءات لكل مخالفة إلى إجراءين اثنين فقط عوضاً عن ثلاثة إجراءات، مما يخفف من عبء الإجراءات الرقابية على أصحاب الأعمال في الإمارة.