«الفرانشايز العالمي» يستقطب %97 من المشاركين بدورته الماضية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن 97% من الشركات التي شاركت في الدورة الماضية من معرض الفرانشايز العالمي، تعتزم المشاركة في الدورة السادسة التي تقام خلال الفترة 16 و17 أكتوبر المقبل، حسب بيان أمس.

وأشارت الغرفة إلى أن معرض الفرانشايز العالمي 2018 يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، موفراً منصة مثالية ليتمكن أصحاب العلامات التجارية من عرض مفاهيم الأعمال الخاصة بهم أمام أكثر من 3600 زائر من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، بحضور قوي من قبل كبرى العلامات التجارية العالمية والشركات، إلى جانب الخبراء المتخصصين في القطاع. ويقدم المعرض للمشاركين نافذة عرض ذات مستوى عالمي، حيث من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 150 عارضاً دولياً ومحلياً يمثلون أكثر من 10 قطاعات مختلفة. ويتيح المعرض للمستثمرين فرصة من أجل تعزيز شبكة تواصلهم مع المستثمرين مما يدعم أهدافهم لتوسعة نطاق أعمالهم محلياً وعالمياً.

وقال محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي: «أثبتت المؤشرات الحالية أن النسخة السادسة لمعرض الفرانشايز العالمي ستحقق نجاحاً قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يضمن تحقيق أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة المعرض كأحد أهم الفعاليات الخاصة بحقوق الامتياز التجاري في المنطقة».

وأضاف المهيري: «يسلط المعرض الضوء على الفرص المتميزة للشركات الأجنبية والمحلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري، ويهدف إلى توسيع نطاق أعمال واستثمارات المشاركين ودعم رواد الأعمال والشباب للاستفادة من هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع مساعي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

واختتم قائلاً: «إن إجماع أكثر من 92٪ من المشاركين في معرض الفرانشايز العالمي في المعارض السابقة على وصف مستوى الحضور بأنه ممتاز يعكس مكانة المعرض كمركز يستقطب أكبر الشخصيات والعلامات التجارية والشركات العالمية والمحلية بحضور شريحة واسعة من الزوار من المستثمرين والمهتمين بمعرفة المزيد حول قطاع (الفرانشايز) تحت سقف واحد».

ويعقد على هامش معرض «الفرانشايز» العالمي سلسلة من ورش العمل التوعوية والحصرية للحضور، من أجل الاطلاع على خبرات وتجارب أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الامتيازات التجارية من مختلف الصناعات. ويتيح معرض الفرانشايز العالمي للشركات المحلية والعالمية فرصة للتعرف على الفرص في عدد من القطاعات من أبرزها، قطاع السياحة، الضيافة، التجارة، الصحة، التعليم، الأغذية والمشروبات، والبيع بالتجزئة، وغيرها.