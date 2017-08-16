أبوظبي تختار رئيس «البارالمبية الدولية» الجديد الشهر المقبل

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫أعلن محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة المعاقين‪ ‬ترشحه مجدداً إلى عضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية لدورة قادمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول في أرض المعارض في أبوظبي، في حضور طلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم عبد المنعم محمد أحمد الشحي ممثل شرطة أبوظبي رئيس اللجنة الأمنية، عبد الرحيم البطيح ممثل شركة أبوظبي رئيس اللجنة الإعلامية للإعلام، وفالح الفيصل رئيس اللجنة المالية والخدمات المساعدة وسالم المرزوقي ممثل شركة مطارات أبوظبي، وذيبان سالم المهيري مدير لجنة الاستقبال والتسكين وطارق الصويعي مقرر اللجنة ومنسق عام الحدث. وأعلن الهاملي استضافة أبوظبي اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل، بحضور أكثر من 500 شخصية من مختلف قارات العالم، ورعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المتوقع أن تشهد الجمعية العمومية في أبوظبي، انتخاب الرئيس الجديد للبارلمبية الدولية، خلفاً للبريطاني السير فيليب كرافن الذي انتهت دورته، ومجلس الإدارة الجديد، ومن المقرر أن يحضر تلك الاجتماعات أكثر من 176 عضواً من كل قارات العالم من أصل 25 اتحاداً لأهمية الدورة المقبلة‪.‬‬

وأكد الهاملي أن ترشحه يستمد قوته من دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، مؤكداً أن العالم أجمع يعرف أن دولتنا لها بصمات كبيرة في تفعيل الدور المجتمعي الدولي لأصحاب القدرات الخاصة، كما أن أبوظبي تتأهب لاستضافة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص الدولي العام 2019، كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنال هذا الشرف الكبير استثماراً للرعاية الكريمة التي تحظى بها رياضة ذوي الإعاقة من قبل القيادة الرشيدة.

ومن المتوقع أن تشارك في هذا الحدث الرياضي الإنساني أكثر من 180 دولة وآلاف الرياضيين، الأمر الذي يعني أن أبوظبي تسعى دائماً لاحتضان العالم أجمع بكل فئاته، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تنافساً قوياً بين المرشحين لرئاسة الاتحاد بعد تقدم أربعة مرشحين لخلافة الرئيس الحالي البريطاني السير فيليب كرافن الذي انتهت دورته، وضمت قائمة المرشحين الصينية هايدي تشانج وباتريك جارفيس، وأندرو بارسونز، وجون بيترسون.‬

وكانت اللجنة المنظمة العليا لاستضافة الحدث العالمي، قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي وحضور كل الأعضاء وتم خلاله استعراض شامل للإعداد لانعقاد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة البريطاني السير فيليب كرافن يومي 3و4 سبتمبر المقبل، بهدف الإعداد لانعقاد الجمعية العمومية يومي 5و6 سبتمبر، فيما تجري انتخابات المجلس الجديد الذي يستمر حتى 2022، يومي 8 و9 سبتمبر المقبل. وثمن محمد الهاملي مساهمة العديد من الجهات في إنجاح الحدث المقبل الذي يشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية من مختلف قارات العالم وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) الراعي الذهبي للحدث، وشركة أبوظبي للمعارض (أدنيك) ومطارات أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة وغيرهم ممن أبدى رغبة المساهمة في إنجاح الحدث‪.‬‬