ضبط 5 من «داعش» في إندونيسيا

جاكرتا (أ ف ب)

أعلنت الشرطة في إندونيسيا أمس، توقيف 5 أشخاص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش»، مشيرة إلى مصادرة مواد تستخدم في تصنيع القنابل. وقال الناطق باسم الشرطة يسري يونس، إن المشتبه بهم، وهم زوجان وثلاثة رجال، أوقفوا بعد مداهمة لعناصر قوات مكافحة الإرهاب في ثلاثة مواقع في مدينة باندونغ ويست جافا.

وأوضحت الشرطة، أن الموقوفين أعضاء في شبكة جماعة «أنصار الدولة» المرتبطة بتنظيم «داعش». وأفاد يونس «عثرنا على دليل في منازل المشتبه بهم، الدليل هو قنبلة مصنعة من مواد كيميائية». وأشار إلى أن المجموعة الموقوفة خططت لمهاجمة قصر الدولة، مراكز شرطة محلية، إضافة إلى شرطيين أثناء خدمتهم.