توقعات بتراجع عدد اللاجئين وحالات الغرق قبالة السواحل الليبية

باساو (ألمانيا) (د ب أ)

توقع نشطاء في مجال إغاثة اللاجئين الفارين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا أن يؤدي التصدي الصارم للسلطات الليبية للاجئين ومنقذيهم من البحر إلى تراجع عدد اللاجئين وحالات غرقهم، وقال المتحدث باسم منظمة «سي آي» المعنية بإغاثة اللاجئين في البحر، هانز- بيتر بوشهوير، في تصريحات لصحيفة «باساو نويه بريسه» الألمانية أمس: «يجرى حالياً الحيلولة بنجاح دون فرار أفراد عبر البحر. هذا يعني بالطبع أيضاً تراجع عدد حالات الغرق».

يذكر أن منظمات «سي آي» و«أطباء بلا حدود» و«أنقذوا الأطفال» أعلنت مطلع هذا الأسبوع انسحابها مؤقتاً من منطقة الإنقاذ قبالة السواحل الليبية بسبب تهديدات الحكومة الليبية للمنقذين التابعين لتلك المنظمات وإعلان ليبيا أنها ستوسع نطاق بحثها وإنقاذها للاجئين ليمتد للمياه الدولية.

وأعرب بوشهوير عن مخاوفه من أن يضطر اللاجئون الآن للبقاء في مخيمات اللجوء الليبية، موضحاً أن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التي تعمل هناك تتحدث عن أوضاع كارثية، وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أنها تواصل باهتمام رصدها لتوسيع نطاق عمليات البحث والإنقاذ عن قوارب اللاجئين قبالة السواحل الليبية.