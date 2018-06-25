الجماهير تكتفي بالسياحة بعد فشل «المنتخبات الأربعة»

موسكو (د ب أ)

قبل بداية البطولة، كانت جماهير الكرة العربية تمني نفسها ببصمة جيدة للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، تتناسب مع المشاركة التاريخية والقياسية للكرة العربية في هذه النسخة من بطولات كأس العالم.

وشهدت هذه النسخة مشاركة أربعة منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث شقت منتخبات مصر والسعودية وتونس والمغرب طريقها بجدارة إلى النهائيات بعد مسيرة مثيرة في التصفيات المؤهلة.

وعلى مدار الأيام الماضية، كانت الجماهير العربية عند حسن الظن بها، حيث رافقت المشاركة التاريخية للكرة العربية في المونديال الروسي بحضور جماهيري قياسي في هذه البطولة، بعد سفر الآلاف وراء كل من المنتخبات العربية الأربعة.

ولم يقتصر الحضور الجماهيري لمساندة هذه المنتخبات على المواطنين المقيمين داخل هذه البلدان الأربعة، وإنما امتد ليشمل العديد من المشجعين العرب، سواء من هذه البلدان الأربعة أو غيرها، والمنتشرين في كافة أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.