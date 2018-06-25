زانيتي يدعو إلى «اتحاد الأرجنتين» في مواجهة نيجيريا

موسكو (د ب أ)

دعا نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق خافيير زانيتي إلى اتحاد الأرجنتين كلها في مواجهة هذه المباراة العصيبة والحاسمة أمام نيجيريا، حيث تمثل المباراة أمام المنتخب النيجيري مواجهة حاسمة على استمرار «التانجو» الأرجنتيني في المونديال الروسي، بعدما سقط الفريق في فخ التعادل 1 / 1 أمام آيسلندا، ثم خسر صفر / 3 أمام نظيره الكرواتي. وقال زانيتي، إلى وسائل الإعلام اليوم: «يتعين علينا الآن الاتحاد لأن ما يظهر على المحك أمر في غاية الأهمية».

وأوضح: «الهدف الوحيد هو النزول إلى أرض الملعب وبذل كل ما بوسعنا، ونرجو أن يوفقنا الله للفوز في هذه المباراة». ويحتل زانيتي المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني برصيد 142 مباراة دولية، بعدما تجاوزه اللاعب خافيير ماسكيرانو مؤخراً. ويرى زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي حالياً، أن المنتخب الأرجنتيني ما زالت لديه «فرصة رائعة» للتأهل إلى دور الستة عشر، رغم نتيجة أول مباراتين له في البطولة. وقال زانيتي: «في المباراة الأولى، واجه المنتخب الأرجنتيني فريقاً انتزع نقطة ثمينة، وللأسف لم ينجح الفريق في تقديم أي اختلاف وخسر صفر / 3 في المباراة الثانية. نتطلع إلى التأهل من خلال الفوز على نيجيريا». وأشار زانيتي إلى أن المنتخب الأرجنتيني ليس الفريق الوحيد الكبير الذي يعاني في المونديال الحالي.