البرتغال و إيران.. «تفادي المفاجآت»

نيجني نوفجورود (د ب أ)

يتأهب منتخب البرتغال بطل أوروبا لاستكمال مهمته في الدور الأول، بكأس العالم 2018، عبر مباراته أمام إيران اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، واستهل البرتغال مشواره بتعادل مثير مع إسبانيا 3 - 3، ثم تغلب على المغرب 1 - صفر، بينما فازت إيران على المغرب 1- صفر، وخسرت أمام إسبانيا بهدف.

ورغم أن الترشيحات تصب لمصلحة البرتغال بشكل كبير، خاصة في ظل تألق نجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في المباراة الأولى، وأحرز هدف الفوز أمام المغرب، يدرك «برازيل أوروبا» ضرورة الحذر، من أجل تفادي انضمامه لقائمة ضحايا المفاجآت من المنتخبات الكبيرة بالمونديال.

ويتقاسم المنتخبان الإسباني والبرتغالي صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويليهما إيران بثلاث نقاط والمغرب من دون رصيد، وتأكد خروجه رسمياً من الدور الأول.

وسيكون الفوز بأي نتيجة أو التعادل كافياً للمنتخب البرتغالي للتأهل رسمياً إلى دور الستة عشر، وربما يحرز صدارة مجموعته، وهو ما يعتمد على نتيجة المباراة الأخرى بين المغرب وإسبانيا على ملعب كالينجراد، لكن المفاجأة التي قد تطيح برفاق رونالدو من الدور الأول تتمثل في فوز إيران.