إسبانيا و المغرب.. «موقعة الكبرياء»!

المهدي الحداد (كالينينجراد)

في آخر ظهور له بكأس العالم 2018، يلتقي المنتخب المغربي نظيره الإسباني في لقاء تحصيل حاصل لـ«أسود الأطلس»، فيما يعتبر بالغ الأهمية لـ«الماتادور» الذي يبحث عن الفوز أو التعادل على الأقل للعبور إلى الدور الثاني، ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية.

وتتصدر إسبانيا، بطلة مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، المجموعة بأربع نقاط وبفارق نقاط اللعب النظيف عن البرتغال المتعادلة معها في كل شيء، فيما يحتل المغرب المركز الأخير من دون رصيد.

ولم يصطدم «الجاران» ودياً أو رسمياً منذ عقود، ورغم أن الكفة تميل بقوة لبطل العالم 2010، لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة، إلا أن عنصر المفاجأة وارد، في ظل عدم إقناع الإسبان في أول مباراتين، عكس «أسود الأطلس» الذي قدم مستويات جيدة وممتازة وافتقد الحظ والفعالية فقط.

«مسك الختام» شعار اللاعبون في المواجهة المثيرة، على أمل إنهاء المشوار بنتيجة إيجابية، والعودة إلى المغرب غداً، وهم مرفوعو الرأس.