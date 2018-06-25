الاتحاد الكوستاريكي يؤجل حسم مصير راميريز

سان بطرسبرج (د ب أ)

قال دييجو برينيس مدير المنتخبات الكوستاريكية أمس إن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم سيقيم مسألة استمرار المدرب أوسكار راميريز مع المنتخب الكوستاريكي عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم.

وأوضح برينيس أن راميريز والاتحاد الكوستاريكي يحتاجان لبعض الوقت لاتخاذ القرار بشأن مستقبل راميريز مع الفريق بعد الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة بالسقوط أمام منتخبي صربيا والبرازيل في أول مباراتين للفريق.

وقال برينيس: «لنرى ما سيحدث.. أتمنى استمراره، إنه شيء يخضع لتقييم اللجنة التنفيذية بالاتحاد في ضوء النتائج وأمور أخرى، وبعدها ترى ما يحدث». وقال برينيس: «أمامنا شهور قليلة بلا أنشطة يمكننا خلالها تقييم الأمر قبل اتخاذ هذا القرار من قبل الطرفين». وعن تقييمه للمدرب راميريز في ضوء الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه الفريق في المباراتين أمام صربيا والبرازيل وعدم تسجيل أي فوز، قال برينيس إن النتائج التي كان يصبو إليها الفريق لم تتحقق.