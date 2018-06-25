تذاكر المونديال.. استغلال بكل الألوان !

موسكو (الاتحاد)
وسط المنافسة المحتدمة داخل المستطيل الأخضر والحسابات المعقدة التي بدأت تطغى على عدد من المجموعات لحسم بطاقات التأهل للدور الثاني، استغل البعض الكرنفال الاحتفالي الذي تعيشه المدن التجارية وبدأ في ترويج «بضاعته».
دخلت تذاكر المونديال كسلعة رائجة للغاية، مثلما هي الحال في عدد من البطولات السابقة لكأس العالم، وذلك بعد اشتعال المنافسة في أكثر من مجموعة وتزايد الإقبال الجماهيري، الذي رفع معه بعض المشجعين لافتة «أريد تذكرة».
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في المقابل، كانت التذاكر الخاصة بمباريات المنتخبات العربية وخاصة المباراة المرتقبة اليوم بين المنتخبين المصري والسعودي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالمونديال الروسي معروضة في الأيام القليلة الماضية بأقل الأسعار، حيث عرضv مالكوها بيع تذاكرهم بخصم يتراوح بين 10 و50 %، نظراً لفقدان الفريقين الأمل في التأهل للدور الثاني، لتصبح المباراة بينهما لقاء تحصيل حاصل يخلو من الإثارة الحقيقية.
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