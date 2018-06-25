المنتخب الألماني يعتذر عن «الاحتفال المبالغ فيه»

سوتشي (د ب أ)

قدم المنتخب الألماني اعتذاره عن تصرف مسؤولي الفريق مع نظرائهم بالمنتخب السويدي عقب صافرة نهاية المباراة، التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملعب استاد «فيشت» الأولمبي في سوتشي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1، لكن توني كروس سجل هدف الفوز 2 / 1 لألمانيا في اللحظات الأخيرة، وعقب صافرة النهاية توجه أحد إداريي المنتخب الألماني نحو مقاعد البدلاء والجهاز الفني للمنتخب السويدي، موجهاً إيماءة استفزازية احتفالاً بالفوز.

وذكر المنتخب الألماني عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كانت مباراة مفعمة بالحماس، وفي النهاية تسبب فرط الحماس في الإيماءات التي وجهت من مسؤولينا إلى مقعد بدلاء المنتخب السويدي».

وأضاف: «هذا التصرف لا يتوافق مع أسلوبنا، ونعتذر للمدير الفني للمنتخب السويدي وللفريق».

وكانت التسجيلات المصورة قد أظهرت أحد مسؤولي المنتخب الألماني وهو يتوجه نحو مقعد بدلاء المنتخب السويدي عقب الاحتفال بهدف كروس، موجهاً إيماءة استفزت أفراد الجهاز الفني للسويد، وقد نشبت مناوشات بين الطرفين.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، انتقد يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي سلوك بعض الأفراد في المنتخب الألماني.

وقال أندرسون: «بعض الألمان احتفلوا بالركض إلينا ووجهوا لنا إيماءات.. هذا أزعجني وأغضبني حقاً، فقد تنافسنا طوال 95 دقيقة، وبعد صافرة النهاية، من المفترض أن نتصافح ثم نغادر، لذلك كنت غاضباً للغاية إزاء هذا التصرف».