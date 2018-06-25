كوريا الشمالية تطالب بتنفيذ صادق لقمة ترامب وكيم

سيؤول (د ب أ)

دعت وسائل إعلام كورية شمالية أمس، إلى تنفيذ صادق لاتفاق القمة التي عقدت هذا الشهر مع الولايات المتحدة، حيث يبدو أن الدولة الشيوعية في سبيلها لإعادة رفات القوات الأميركية، التي قتلت خلال الحرب الكورية (1953-1950)، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.

وإعادة رفات الجنود الأميركيين، هو جزء من اتفاق، تم التوصل إليه في 12 يونيو، بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، الذي ضم أيضاً إقامة علاقات ثنائية «جديدة» واتخاذ جهود مشتركة لبناء نظام سلام «دائم ومستقر» في شبه الجزيرة الكورية.

وكان الجيش الأميركي قد نقل أمس الأول، مئة من «صناديق العبور المؤقتة»، إلى الحدود بين الكوريتين، لتلقي رفات الجنود. وبشكل منفصل، نقلت 158 من التوابيت المعدنية إلى قاعدة «أوسان» الجوية، بإقليم جيونجي.

وقال موقع «يوريمينزوكيري» الإخباري الدعائي الكوري الشمالي «إننا نتخذ موقفاً ثابتاً، لا يتزعزع لفتح مستقبل جديد، لسلام وأمن عالميين».