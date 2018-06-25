إسرائيل تعلن التصدي لـ «درون» فوق الجولان المحتل

عواصم (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن قواته الجوية أطلقت صاروخاً على طائرة من دون طيار «درون» قادمة من الأراضي السورية فوق هضبة الجولان المحتلة، لدى اقترابها من حدوده الشمالية، حيث أجبرتها على العودة. في حين قال قائد في «التحالف الإقليمي» الداعم لنظام الأسد، إن طائرة «المسيرة» التي استهدفتها المضادات الإسرائيلية بصاروخ، كانت تشارك في «مهمة» ينفذها الجيش النظامي بمحافظة القنيطرة قرب مرتفعات الجولان. وذكر جيش الاحتلال أنه أطلق صاروخاً مضاداً للطائرات طراز «باتريوت» على طائرة من دون طيار قادمة من ناحية سوريا لكنه لم يصبها، قبل أن تخترق الأراضي الإسرائيلية. وفي فبراير الماضي، تم إطلاق طائرة دون طيار أعلنت إسرائيل أنها إيرانية من سوريا نحو الدولة العبرية، ما تسبب بتصعيد تم خلاله إسقاط مقاتلة إسرائيلية طراز «اف-16». وحذرت إسرائيل مراراً من تنامي الوجود العسكري الإيراني في سوريا المجاورة الذي ترى فيه تهديداً لأمنها. كما أنها حذرت من أنه «لن يسمح بخرق السيادة الجوية لإسرائيل، وسيتحرك ضد أي تهديد للمساس بمواطنيها».