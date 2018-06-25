استشهاد جريح فلسطيني وغارات إسرائيلية على غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة فلسطيني فجر أمس متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضي في جنوب القطاع. وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة إن «أسامة خليل أبو خاطر (29 عاماً) استشهد متأثراً بجروح أصيب بها في البطن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس يوم الجمعة الماضي».

وبذلك، يرتفع إلى 134 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أواخر مارس الماضي.

في هذه الأثناء، شنت طائرات إسرائيلية غارات، أمس، على قطاع غزة من دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع استهدفت موقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأرضاً خالية وسط قطاع غزة.