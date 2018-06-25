«حصاد أستراليا» المملوكة لقطر تتكبد خسائر بـ 16 مليون دولار

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف موقع «فاينانشيال ريفيو» الأسترالي عن تكبد شركة «حصاد أستراليا» المملوكة لـ «جهاز قطر للاستثمار» خسائر بقيمة 16 مليون دولار، لافتاً إلى أنه في العام الماضي، اتجهت الشركة لبيع جزء كبير من محفظتها الزراعية الأسترالية بقيمة 80 مليون دولار. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «حصاد» جون مكيلوب الخسائر، وقال إنها جاءت جزئياً كنتيجة للمراجعة الاستراتيجية للشركة. وأشار الموقع إلى إعلان شركة حصاد أستراليا عن خسارة بقيمة 5.2 مليون دولار في الأشهر الـ 12 الماضية، وسجلت الشركة إجمالي أصول بقيمة 430.1 مليون دولار، بانخفاض عن 445.2 مليون دولار في الفترة المماثلة خلال السنة السابقة.

وبشكل منفصل، أعلنت شركة «عمليات حصاد أستراليا» خسارة بقيمة 11.7 مليون دولار في السنة، مقابل خسارة قدرها 2.6 مليون دولار في الفترة المماثلة السابقة. واقترضت الشركة 106 ملايين دولار من شركة «حصاد فوودز»، بالإضافة إلى حصولها على تسهيلات بقيمة 35 مليون دولار لشركة «ويستباك» يحل موعد تجديدها هذا الشهر. وقد بدأت الشركة في بيع عقارات مقابل 27 مليون دولار، وفي أواخر العام الماضي، أعلنت أيضًا أنها ستبيع مخازن حبوب، ومزرعة للأغنام في مقاطعة وارين وسط غرب ولاية نيو ساوث ويلز، وهي أحد مواطن أغنام «المارينو».