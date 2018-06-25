التحالف: مستمرون بإصدار تصاريح للسفن المتجهة للحديدة

الرياض (وكالات)

أكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار إصدار تصاريح السفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة. وأشار التحالف، في بيان له أمس، إلى أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، تتعمد تعطيل ومنع دخول السفن لميناء الحديدة»، مؤكداً أن الميليشيات تمنع دخول سفينتين لإفراغ شحنتيهما. وحسب التحالف، فإن الميليشيات تعطل وتمنع، منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين (Great K) و(MT Rhona) المحملتين بمشتقات نفطية إلى الميناء، وتبقيهما في منطقة الانتظار. ودأبت ميليشيات الحوثي على تعمد تعطيل ومنع دخول السفن، التي تنقل مواد أولية وغذائية، وتؤكد الانتهاكات التي تتنوع بين نهب المساعدات والبضائع التي تصل ومنع دخول السفن، استهتار ميليشيات الحوثي الإيرانية بحياة ملايين اليمنيين، الذين يمثل لهم ميناء الحديدة شريان حياة. ويسعى التحالف، في المقابل، إلى إعادة الميناء لدوره الطبيعي عبر تحريره من الميليشيات الإيرانية.