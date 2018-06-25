مشاريع تنموية قادمة بدعم التحالف

عدن (الاتحاد)

أكد محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني أن المحافظة مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في عدد من المجالات الحيوية، مشيداً بالدعم السخي والكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي في مقدمتها السعودية ودولة الإمارات في المجالات التنموية والخدمية.

وأضاف المحافظ أن الأيام القادمة ستشهد مشاريع استراتيجية مهمة ستشهدها المحافظة قريباً في مجال الخدمات المتعددة، مشيراً إلى أن المشاريع ستعود بالنفع على المحافظة والمواطنين وتخفف عنهم وتدعم البنية التحتية في الكهرباء والنقل والمواصلات والمياه والنظافة والأمن والشرطة.

وكشف المحافظ عن مشروع استراتيجي لتطوير أجهزة الأمن والشرطة سيتم تدشينه قريباً ضمن التوجهات الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.