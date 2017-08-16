البناء يفوز بلقب بطولة ألمانيا للرياضات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أحرز محمد البناء لاعب منتخبنا للرياضات الإلكترونية في فئة الألعاب الفردية القتالية، المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس بطولة ألمانيا للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في مدينة كولن، وذلك بمشاركة 200 لاعب من نخبة أوروبا، ليضيف البناء إنجازاً نوعياً لرياضة الإمارات في هذا التجمع الأوروبي الكبير.

وأهدى البناء الإنجاز إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لقطاعي الشباب والرياضة بشكل عام وللرياضات الإلكترونية بشكل خاص.

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن سعادته بالإنجاز وبما حققته الجمعية من إنجازات فنية وإدارية خلال فترة وجيزة، مؤكداً النجاح الباهر بكل المقاييس في الجانبين الفني والإداري للجمعية من خلال تشكيل لجنة للتسويق لاستقطاب دخل ذاتي للجمعية ولجنة قانونية قامت بإعداد اللوائح الخاصة بالجمعية وجهاز فني متخصص باختيار اللاعبين والحكام وصقل مهاراتهم وتطويرها.

وأشاد بتعاون أعضاء مجلس الإدارة اللامحدود لرفعة هذه الرياضة، وثمن جهود لاعبي المنتخب من فئة الألعاب الفرقية والفردية ومساعيهم الدؤوبة لتحقيق الإنجازات النوعية التي ترفع علم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية، وقال: نسعى لتكون الإمارات في المركز الأول في هذه الرياضة المميزة الحديثة النشأة.

من جانبه، قدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري أمين عام الجمعية الشكر إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة، تقديراً لدعمه الكبير للرياضات الإلكترونية.

وثمن الظاهري الإنجاز النوعي أنه ثمرة لدعم القيادة الرشيدة ونتيجة للجهود المخلصة لمجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان.

وأشاد الظاهري بالإنجازات الإدارية والفنية التي حققتها الجمعية بعد أن مر عام ونصف العام على إشهارها حيث تم الانضمام لعضوية الاتحاد الدولي، وتنظيم بطولة الإمارات التي حققت نجاحاً باهراً بكل المقاييس، ومشاركة الجمعية في بطولة العين الرمضانية التي لاقت قبولاً كبيراً ومشاركة فاعلة.

وقال: حقق المنتخب إنجازاً رياضياً بحصوله على برونزية ماليزيا بمشاركة أكثر عن 500 فريق، وذهبية أقوى بطولات العالم في الهند بمشاركة أفضل المنتخبات، ونال البناء ذهبية بطولة أوروبا، وذهبية بطولة كوفكس الفرنسية، وحصل على فضية البطولة العالمية باتل رويل التي أقيمت في الكويت، وحصد فضية بطولة سلطنة عمان بكل جدارة واستحقاق، كما حقق المركز السادس عشر على 3000 لاعب من حول العالم في بطولة إيفو العالمية، ونال المنتخب الفرقي المركز الأول في بطولة أسيوس روج الدولية التي أقيمت في دبي وتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا، كما شارك لاعبنا حمد الشامسي في أول مباراة استعراضية لعربي منافساً لبطل العالم في فئة الألعاب الفردية القتالية توكيدو بتزامن مع بطولة اليابان، والآن حقق البناء المركز الأول ونال عن جدارة واستحقاق الكأس والميدالية الذهبية لبطولة ألمانيا.