«التعادل» مصيدة الأساتذة الكبار في الجولة الأولى

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهدت الجولة الأولى لمباريات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ24 والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي التي انطلقت أمس الأول، العديد من المفاجآت على غير العادة أبرزها سقوط عدد من الأساتذة الكبار في مصيدة التعادل في ضربة البداية. وتعادل المصنف الأول في المهرجان الإنجليزي نيجل شورت مع المصنف 62 في البطولة الهندي أرجون كاليان، وكذلك تعادل المصنف الثاني المصري باسم أمين بطل العرب وأفريقيا لعام 2017 مع المصنف الـ63 الهندي جوكش دي، كما تعادل أيضاً المصنف الخامس الهندي أبجيت جبتا مع مواطنه المصنف الـ66 روناك سادواني.‬

في الوقت الذي نجح لاعب منتخبنا وبطل العام 2017 الأستاذ الكبير سالم عبد الرحمن في تخطي اللاعبة الصينية جو كسياو بينج بينما خطف بطل الإمارات للناشئين عمران الحوسني نقطة ثمينة من الإنجليزي ديفيد إيجليستون والذي يفوقه بـ370 نقطة بالتصنيف الدولي.

ولم تشهد البطولة المفتوحة أية مفاجآت تذكر حيث كانت النتائج إيجابية للمصنفين الأوائل، وشهدت فوز الكازاخستاني كازيبيك أمبيتوف على البحريني سالم العثمان، والسوري هاني الشريف على لاعبتنا سلمى الظفاري، والفلبيني روكي بابلان على البحريني سلمان المحمود، والفلبيني جونالد بيجيك على سيد كابودي، في حين فاز لاعبنا إبراهيم سلطان على طلال الزعابي.

وشهدت بطولة الأطفال التي انطلقت في الفترة الصباحية مشاركة 150 لاعبا والتي ضمت نخبة من لاعبي الإمارات من الفئات العمرية المختلفة وآسيا القادمين خصيصا من مختلف القارة الصفراء برفقة ذويهم وتتواصل المنافسات اليوم في جولتها الثالثة حسب جدول المباريات.‬‬