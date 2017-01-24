الرياض تؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع إدارة ترامب

الرياض،عواصم (وكالات)

أكدت الحكومة السعودية أمس حرصها على تطوير وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب. وقال وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي في بيان عقب جلسة حكومية إن مجلس الوزراء يعرب عن «التهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نوه «بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما». وكان وزير الخارجية السعودي عادل الحبير أعلن الأسبوع الماضي في باريس أن المملكة «متفائلة» إزاء تسلم ترامب الرئاسة، معلناً أنه «يتشوق للعمل» مع الإدارة الأميركية الجديدة.

في هذه الأثناء، وقع ترامب أمس مرسوماً ينهي مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ التي تفاوضت عليها إدارة أوباما على مدى سنوات، وتعتبر ثقلاً مقابلاً لتصاعد نفوذ الصين. وهذه المبادرة هي أول قرار على المستوى الدولي للرئيس الجمهوري الجديد الذي ندد طوال حملته الانتخابية بشدة بهذا الاتفاق «الرهيب» الذي «ينتهك» بحسب قوله مصالح العمال الأميركيين.

وهذا النص الذي كان يفترض أن يحدد قواعد التجارة في القرن الحادي والعشرين، وقع في 2015، لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.