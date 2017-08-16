الريال و البارسا.. بداية ونهاية!

برشلونة (أ ف ب)

يأمل برشلونة رد الصاع لغريمه ريال مدريد، عندما يحل ضيفاً عليه على ملعب «سانتياجو برنابيو» في إياب الكأس السوبر الإسبانية، لا سيما أن النادي الملكي سيفتقد أبرز أسلحته البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف، بينما يسعى الريال لتأكيد جدارته بالفوز في الذهاب، وإثبات أن التفوق في الحقبة المقبلة سيكون لصالحه.

وتمثل المباراة صراعاً بين رغبة «الملكي» في تعديل الأوضاع في المواجهات المباشرة مع غريم، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تفوقاً للبارسا، فيما يرغب لاعبو برشلونة في عودة تاريخية بصرف النظر عن الفوز باللقب، على اعتبار أن المباراة تمثل نقطة فارقة، كون الفريق يمر بمرحلة انتقالية وهزة نتيجة طريقة رحيل نيمار وعدم إجراء صفقات. ومني برشلونة بهزيمته الأولى على الإطلاق في مباراة ذهاب على أرضه بنتيجة 1-3 في جميع المسابقات.

ولم يكن الفرنسي زين الدين زيدان الذي أصبح أول مدرب للريال لا يخسر أياً من زيارته الثلاث الأولى إلى «كامب نو»، راضياً بسبب طريقة طرد نجم الفريق رونالدو. وقال بعد المباراة: طرد رونالدو يزعجني لأنه حتى وإن لم تكن هناك ركلة جزاء، فإن البطاقة قاسية.

إلا أن زيدان رفض انتقاد الحكم، خلافاً لقائد الفرنسي سيرخيو راموس الذي انتقد الحكم.