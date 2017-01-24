«الاحتلال» يستبدل «هنيبعل» بأسوأ

القدس المحتلة (الاتحاد)

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس، استبدال جيش الاحتلال، نظام الأسر المعروف بـ«هنيبعل» بنظام أشد عنفاً، في محاولة لإحباط أي عمليات أسر جديدة لجنوده. ويسمح النظام الجديد، باستهداف أي مجموعة خاطفة بشكل عنيف والسماح بإطلاق النار إلى داخل الحدود الإسرائيلية في حال وقعت العملية داخلها، الأمر الذي كان يحظره النظام السابق. وذكرت إذاعة الجيش، أنه جرى تعميم بنوده على الجنود بدأ سريان العمل به بداية 2017. وأشارت إلى أن النظام الجديد يهدد حياة أي جندي يقع في الأسر بشكل أكبر من السابق، عبر سماحه باستخدام قوة غير معقولة لإحباط عمليات الأسر بأي ثمن، علماً أن النظام السابق يضع قيوداً لاستخدام القوة.