شباب الأهلي ـ دبي يواجه رودا جي سي «المدمج»

وليد فاروق (دبي)

يلتقي اليوم فريق شباب أهلي دبي مع فريق رودا جي سي كيركراده، أحد أندية الدوري الممتاز الهولندي، في رابع مبارياته ضمن معسكره الخارجي المقام حاليا في هولندا، والتي تعد أقوى المواجهات الودية حتى الآن نظرا لقيمة المنافس الذي يعد أقوى الفرق التي يواجهها في معسكره، علماً أنه افلت من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بصعوبة الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني اولاريو كوزمين، اعتبارا من مباراة اليوم، في وضع الخطوط العريضة التي سيعتمد عليها في تشكيلة الفريق، أو بالنسبة لطريقة اللعب التي تلائم قدرات وإمكانات اللاعبين، بعدما عمد خلال المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، إلى تجربة جميع اللاعبين، والتعرف على إمكانياتهم عن قرب، خاصة أن هناك مجموعة منهم لم يسبق له تدريبهم، وهم المنضمون من نادي الشباب سابقا.

ومن المفارقات الغريبة أن فريق رودا جي سي كيركراده الهولندي، الذي يلتقيه شباب الأهلي دبي اليوم، هو كيان تم تكوينه بدمج ناديي مدينة كيركراده، التي تقع في شرق مقاطعة ليمبورخ، وهما ناديا رابيد ياي سي ورودا سبورت، ليصبح النادي الجديد يحمل اسم رودا جي سي كيركراده.

وكان شباب الأهلي خاض حتى الآن 3 مباريات في معسكره الهولندي، حيث خسر أول مباراتين أمام فريقي تي. إي. سي، وهيلموند سبورت، بنتيجة 1-3 وصفر -2 على الترتيب، قبل أن يحقق الفوز في ثالث مبارياته على فريق إف سي إيندهوفن، أحد أندية الدرجة الثانية، بثلاثية نظيفة أحرزها لوفانور (هدفان) وسعيد أحمد.

وكان الجهاز الفني حرص على أن تكون مباريات الفريق في هذا المعسكر متدرجة المستوى، وذلك سعيا من أجل الارتقاء بمستوى اللاعبين البدني والفني وتحقيق أكبر قدر من «التجانس» بين اللاعبين.

يذكر أن معسكر شباب الأهلي يستمر حتى الأحد المقبل، وسيخوض مباراة ودية خامسة وأخيرة مع فريق سبارتا سيليكت، وهو أيضا أحد أندية المؤخرة في الدوري الممتاز الهولندي

على جانب آخر، سيطرت أجواء لقاء «الكلاسيكو» الإسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، على تدريبات فريق شباب الأهلي اليومين الماضيين، خاصه في ظل وجود لاعبين عديدين في صفوف الفريق من عشاق الناديين الكبيرين، ويحرصون على متابعة كل مبارياتهما وخاصة مباريات «الديربي» بينهما.

ويأتي على رأس المهتمين بـ«الكلاسيكو» الروماني اولاريو كوزمين مدرب الفريق الذي يعد من عشاق برشلونة، ويدخل دائما في تحد كبير مع عدد من لاعبيه من محبي ريال مدريد، وهو ما يضفي دائما سخونة وإثارة على معسكر الفريق، خاصة بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز «الميرنجي» 3-1 على ملعب «الكامب نو».