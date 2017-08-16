  • الأربعاء 24 ذي القعدة 1438هـ - 16 أغسطس 2017م

56.5 مليون درهم أرباح «منازل العقارية» النصفية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت «منازل العقارية» صافي الأرباح بنسبة 81% لتصل إلى 56.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 31.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016. وارتفعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 54% لتصل إلى 412 مليون درهم.وقال محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية: «إن أداءنا المالي القوي في النصف الأول من العام، مع تسجيل زيادة قدرها 81% في الأرباح الصافية بقيمة 56.5 مليون درهم، ناجم عن التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا لخلق مصادر دخل إضافية بجانب تنمية أعمالنا الأساسية والغير أساسية».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 