56.5 مليون درهم أرباح «منازل العقارية» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت «منازل العقارية» صافي الأرباح بنسبة 81% لتصل إلى 56.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 31.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016. وارتفعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 54% لتصل إلى 412 مليون درهم.وقال محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية: «إن أداءنا المالي القوي في النصف الأول من العام، مع تسجيل زيادة قدرها 81% في الأرباح الصافية بقيمة 56.5 مليون درهم، ناجم عن التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا لخلق مصادر دخل إضافية بجانب تنمية أعمالنا الأساسية والغير أساسية».