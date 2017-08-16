31.9 مليار درهم أرباح 110 شركات وطنية خلال النصف الأول

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لـ110 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية 31.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنة مع 32 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2016.

وقال خبراء مال واستثمار إن النتائج التي أعلنت عنها البنوك الوطنية جاءت جيدة بشكل عام رغم الأداء غير المرضي لبعض الشركات التي تراجعت أرباحها نتيجة إعادة تقييم بعض الاستثمارات لديها.

وكما جرت العادة فقد استحوذ قطاع البنوك على 59.5% وبقيمة 19 مليار درهم من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية في نهاية موسم الإعلان عن النتائج المالية بحسب التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتوزعت أرباح البنوك بواقع 11.22 مليار درهم لـ12 بنكاً مدرجة في أبوظبي للأوراق المالية بنمو نسبته 2.3% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016 التي وصلت إلى 11 مليار درهم.